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Turkish Airlines EuroLeague | Zalgiris Kaunas - Barcelona maç sonucu: 62-73

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Zalgiris Kaunas, Barcelona’yı konuk etti. Maçta baştan sona skor üstünlüğünü elinde tutan İspanyol ekibi rakibini 62-73’lük skorla mağlup etti.

05 Aralık 2020, Cumartesi 00:27 Son Güncelleme:
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Turkish Airlines EuroLeague | Zalgiris Kaunas - Barcelona maç sonucu: 62-73

Barcelona bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 7. yenilgisini yaşadı.Barcelona’da Brandon Davies 16 sayı – 4 ribaund, Kyle Kuric de 15 sayıyla oynarken Nikola Mirotic maçı 9 sayıyla tamamladı. Zalgiris Kaunas’ta Rokas Jokubaitis 15, Nigel Hayes ve Joffrey Lauvergne de 10’ar sayıyla oynadı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 14-17

2. çeyrek: 33-39 (19-22)

3. çeyrek: 48-55 (15-16)

4. çeyrek: 62-73 (14-18)

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