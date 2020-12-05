Barcelona bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 7. yenilgisini yaşadı.Barcelona’da Brandon Davies 16 sayı – 4 ribaund, Kyle Kuric de 15 sayıyla oynarken Nikola Mirotic maçı 9 sayıyla tamamladı. Zalgiris Kaunas’ta Rokas Jokubaitis 15, Nigel Hayes ve Joffrey Lauvergne de 10’ar sayıyla oynadı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 14-17

2. çeyrek: 33-39 (19-22)

3. çeyrek: 48-55 (15-16)

4. çeyrek: 62-73 (14-18)