Turkish Airlines EuroLeague, 15 takımla devam edebilir!

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası spor alanında gerçekleşen hamleler, Rus kulüplerinin devre dışı kaldığı bir EuroLeague sezonu yaşatabilir. Ellerindeki önemli oyuncuları kaybeden Rus ekiplerinin Turkish Airlines EuroLeague'den çıkarılacakları iddia edildi.

Yunanistan basınından BN Sports'un haberine göre EuroLeague'de mücadele eden CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan organizasyondan 1 aylık erteleme talep ettiler. Fakat Turkish Airlines EuroLeague'in mevcut sisteminde bunun pek mümkün olmadığı aktarıldı.

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Play-Off tablosu değişiyor

Nihai karara henüz varılmamış olsa da EuroLeague'in Rus kulüplerinin dışarıda bırakılması ile sezona 15 takımlı şekilde devam edebileceği ifade ediliyor. 1 Mart'tan itibaren CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan'ın artık EuroLeague'de olmayacakları iddia edilmekte. Bu durumun da sezon içindeki sıralama dengelerini değiştirmesi bekleniyor. Şu an EuroLeague'deki üç Rus ekibi de Play-Off potası olan ilk 8'in içinde yer almaktalar.

Rus kulüpleri arasında özellikle CSKA Moskova, takımdan ayrılan oyunculardan dolayı büyük bir kriz yaşamakta.



