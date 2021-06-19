Turkcell’den spora 1 milyarlık destek

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Türkiye’de sporun gelişmesi için 19 yıldır kesintisiz destek sağlıyor. Ülke sporunu daha ileriye taşımak için hayata geçirdiği çatı projesi 'TURKSPORU' altında çeşitli spor dallarıyla iş birliği yapan Turkcell, 2002'den bu yana toplamda sağladığı 1 milyar TL’lik yatırım ile Türk sporunun hem altyapısının gelişmesine hem de Milli Takımlar seviyesinde ilerlemesine destek verdi. Sponsorlukları da uzattı Turkcell, A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra pandemi döneminde de kadın futbolu için büyük bir adım attı. A Milli Kadın Futbolu ile olan iş birliğini bir kademe daha yukarı taşıyan ve Türkiye Kadın Futbol Ligi’ne adını veren Turkcell, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ana sponsorluk sözleşmesini uzattı.

Murat Erkan: Çok kıymetli

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Ülkelerin en önemli zenginliğinin beşeri yetenek olduğuna inanıyoruz. Spor kültürünü yerleştirmek amacıyla yıllardır toplumu spora yönlendiren çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bizim için ‘sürdürülebilir spor kültürü’ öncelikli. Bizi bir millet olarak bir arada tutan bağlardan birinin de spor sevgisi olduğunu biliyoruz. Desteklediğimiz tüm branşlardaki AyYıldızlı sporcularımızın, 2021'de katılacakları tüm yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Şu ana kadar ana sponsoru olduğumuz Bedensel Engelli Spor Federasyonu’na bağlı atıcılık, atletizm, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbolu, okçuluk ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta 40 sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti” dedi.