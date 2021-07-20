Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek şampiyonada atletizm disiplinine ülkemizi 8’i kadın, 17’si erkek, toplam 25 ay-yıldızlı atletimiz temsil edecek. Bu sene 32’ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tokyo’da gerçekleştirilecek ve 206 ülkeden 11 bine yakın sporcunun katılacağı oyunların atletizm disiplininde Türkiye 16 branşta madalya mücadelesi verecek.

Fatih Çintimar: “Ülkemizi gururlandıracağız”

Türk atletizminin tüm heyecanı ve enerjisiyle Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları’nı beklediğini dile getiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: “Ülkemize verdiğimiz bir söz var. Tokyo’dan başarılarla döneceğiz. Bu sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada bizlere çok büyük destek veren Sayın Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Genel Müdürlüğü'yle birlikte sponsorumuz Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımızın da İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacağına olan inancımız tam. Türkiye’yi gururlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Erkan: “Olimpiyatlarda atletlerimiz bizi gururlandıracak”

Tüm dünyada ‘sporların anası’ olarak tanımlanan atletizmin gelişmesine katkı sunmak hedefiyle yıllardır Türk atletizminin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’deki lisanslı atlet sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 80 artarak 250 bini aştı. Bu sayede Olimpiyat Oyunları’na kota alan atlet sayımızın, kafilenin önemli bir kısmını oluşturmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Milli atletlerimizin Tokyo’da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU’na destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Milliler, daha önce düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda atletizm branşında 1948’de Ruhi Sarıalp, 2004’te Eşref Apak ve son olarak da 2016’da Yasmani Copello ile 3 bronz madalya kazanmayı başarmıştı. Tokyo’da madalya sayımızı artırmaya çalışacak ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

KADINLAR 5000 Metre

Yasemin Can

10000 Metre

Yasemin Can

Maraton

Meryem Erdoğan

Gülle Atma

Emel Dereli

Cirit Atma

Eda Tuğsuz

Çekiç Atma

Tuğçe Şahutoğlu

20 KM. Yürüyüş

Meryem Bekmez Ayşe Tekdal Evin Demir

ERKEKLER 100 Metre

Jak Ali Harvey Emre Zafer Barnes

200 Metre

Ramil Guliyev

400 Metre Engelli

Yasmani Copello

20 KM. Yürüyüş

Salih Korkmaz Şahin Şenoduncu Abdülselam İmuk

Sırıkla Atlama

Ersu Şaşma

Çekiç Atma

Özkan Baltacı Eşref Apak

Maraton

Polat Kemboi Arıkan Kaan Kigen Özbilen Yavuz Ağralı

Üç Adım Atlama

Necati Er

4x100 Metre

Jak Ali Harvey Emre Zafer Barnes Oğuz Uyar Kayhan Özer Ertan Özkan