A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu son maçında Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.

Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler tribünde

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı’nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Maç öncesi tören yapıldı

Türkiye-İsviçre karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı’nda kısa bir tören düzenlendi. Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası’nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960’dan bugüne kadar kazanılan Avrupa şampiyonluklarının görüntüleri yer aldı. (AA)