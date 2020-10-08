Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 79-69

ING Basketbol Süper Ligi 1. hafta erteleme maçında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen’i konuk etti. Bu sonuçla Türk Telekom, ilk galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise ise ikinci maçını da kaybetti.

Düşük tempoda başlayan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altını iyi kullanan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 34-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takımda kolay sayı bulamadı. Mustafa Baygül’le etkili olan Türk Telekom, rakibini yakaladı ve final periyoduna 50-50’lik eşitlikle girildi.

Son çeyrekte hem içeriden hem de dışarıdan yüksek yüzdeli isabetle oynayan Türk Telekom, rakibi karşısında çift haneli üstünlük kurdu ve sahadan 79-69 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

Türk Telekom: Ennis 9, Mustafa Baygül 14, Wiltjer 15, Dekker 9, Eric 16, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 6, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 8, Luther 5, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon 13, Jerret 8, Berk Demir 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 30-34

3. Periyot: 50-50