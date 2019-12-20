Türk tekvandocular Grand Slam’da dereceye giremedi

Tekvandoda Grand Slam Şampiyonlar Serisi Final Müsabakası, Çin’de gerçekleştirildi. Wuxi kentinde 18-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen yılın son organizasyonunda, 4 Türk sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ikinci turda, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nafia Kuş ise ilk turda rakiplerine yenildi.