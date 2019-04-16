A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
Bu yıl 32'incisi düzenlenen Fas Bisiklet Turu, geçtiğimiz gün koşulan 10. etapla birlikte sona erdi. 123 km'lik Settat - Casablanca etabını Rus sporcu Maxim Piskunov kazanırken, genel klasmanda liderliği kimseye kaptırmayan Sovac takımı bisikletçisi Laurent Evrard şampiyonluğa ulaştı. 18 ekibin yer aldığı turda, takımlar kategorisinin lideri Memil - CCN Pro Cycling olurken, Türk Milli Takımımız 6. sırada yarışı noktaladı.
10. etabın ilk 10'u:
1 Piskunov Maxim 2:42:17
2 Bjerkestrand Haugsvær Sindre ,,
3 Tzortzakis Polychronis Tarteletto - Isorex ,,
4 Gómez Josue ,,
5 Keller Hermann ,,
6 Tiryaki Oguzhan ,,
7 Volkers Samuel Memil - CCN Pro Cycling ,,
8 Orceau Clément ,,
9 Özgür Batuhan ,,
10 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex ,,
Genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların dereceleri:
1 Evrard Laurent Sovac 38:17:39
2 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling 4:17
3 Pijourlet Louis 4:34
4 Stockman Abram Tarteletto - Isorex 5:42
5 Bergström Frisk Hannes Memil - CCN Pro Cycling 6:33
6 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT 7:52
7 Chokri El Mehdi 9:25
8 Abderrahim Zahiri 9:40
9 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex 10:09
10 Gandin Stefano 11:09
15 Yilmaz Yunus Emre 22:54
19 Tiryaki Oguzhan 27:48
23 Yavuz Emre 36:49
31 Cebrail Seker 48:47
39 Ay Enes 54:50
43 Özgür Batuhan 1:00:57
*10. etabın sonuçlarını ve yarışın klasman tablolarının tamamını görmek için tıklayın