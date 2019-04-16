Türk Milli Takımı, Fas Turu'nu 6. sırada tamamladı

32. Fas Turu'nda yer alan Türk Milli Bisiklet Takımımız, takımlar klasmanını 18 ekip arasından 6. sırada tamamladı.

16 Nisan 2019, Salı 07:09
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Türk Milli Takımı, Fas Turu'nu 6. sırada tamamladı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Bu yıl 32'incisi düzenlenen Fas Bisiklet Turu, geçtiğimiz gün koşulan 10. etapla birlikte sona erdi. 123 km'lik Settat - Casablanca etabıRus sporcu Maxim Piskunov kazanırken, genel klasmanda liderliği kimseye kaptırmayan Sovac takımı bisikletçisi Laurent Evrard şampiyonluğa ulaştı. 18 ekibin yer aldığı turda, takımlar kategorisinin lideri Memil - CCN Pro Cycling olurken, Türk Milli Takımımız 6. sırada yarışı noktaladı.

10. etabın ilk 10'u:

1   Piskunov Maxim                              2:42:17

2   Bjerkestrand Haugsvær Sindre                     ,,

3   Tzortzakis Polychronis         Tarteletto - Isorex      ,,

4   Gómez Josue                                 ,,

5   Keller Hermann                                 ,,

6   Tiryaki Oguzhan                                 ,,

7   Volkers Samuel               Memil - CCN Pro Cycling   ,,

8   Orceau Clément                                 ,,

9   Özgür Batuhan                                 ,,

10   Joseph Thomas               Tarteletto - Isorex      ,,


Genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların dereceleri:

1   Evrard Laurent         Sovac                  38:17:39

2   Bradbury Edmund         Memil - CCN Pro Cycling      4:17

3   Pijourlet Louis                              4:34

4   Stockman Abram         Tarteletto - Isorex         5:42

5   Bergström Frisk Hannes   Memil - CCN Pro Cycling      6:33

6   Milán Diego            Inteja Imca Ridea DCT      7:52

7   Chokri El Mehdi                              9:25

8   Abderrahim Zahiri                           9:40

9   Joseph Thomas         Tarteletto - Isorex         10:09

10   Gandin Stefano                              11:09

15   Yilmaz Yunus Emre                           22:54

19   Tiryaki Oguzhan                              27:48

23   Yavuz Emre                                 36:49

31   Cebrail Seker                              48:47

39   Ay Enes                                    54:50

43   Özgür Batuhan                              1:00:57

*10. etabın sonuçlarını ve yarışın klasman tablolarının tamamını görmek için tıklayın


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