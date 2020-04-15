Türk kahvesi besin değerleri... Türk kahvesi kaç kalori?

Kahvenin kelime kökeni bakımından, kahve imalatının anavatanı olan Etiyopya’ya dayandığı belirtilmektedir. Temel maddesi kahve taneciklerinin öğütülmesi ve kavrulması ile ortaya çıkan kahve tozu, kişinin isteğine göre, orta, sade, az şekerli veya şekerli olarak sunulmaktadır. Kahve yıllardır geleneksel olarak, minik fincanlarda içilmektedir. Yanında genellikle lokum veya çikolata ile sunulan Türk kahvesinin, diğer kahve türlerine göre, daha etkili ve sağlıklı olduğu belirtilmektedir. Türk kahvesi sadece bir içecek değil, bunun çok ötesinde, manevi önemi de olan bir içecek türüdür. Türk kahvesi yüksek kafein içermekte, kişiye enerji vererek yorgunluğa uykusuzluğa karşı direnç sağlamaktadır. Bununla birlikte Türk kahvesi, yemeklerden sonra içildiğinde hazmı kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir.

Ülkemizde oldukça sevilen ve ayrı bir yeri olan Türk kahvesi, her zaman için sohbetlere eşlik eden, vazgeçilmez bir içecek haline gelmiştir. Türk kahvesinin besin değerleri ise aşağıdaki gibidir.

Karbonhidrat (g) 0.06

Protein (g) 0.42

Yağ (g) 0.52

Lif (g) 2.63

Kolesterol (mg) 0.0

Sodyum (mg) 0.82

Potasyum (mg) 70.20

Kalsiyum (g) 9.22

Vitamin A (iu)0.04

Vitamin C (mg) 0.0

Demir (mg) 0.69

Sade (şekersiz) Türk kahvesi kaç kaloridir?

Türk kahvesinin içeriğindeki kalori miktarı, kullanılan şekere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sade (şekersiz) Türk kahvesi, içeriğindeki kalori miktarının düşük olması sebebiyle, diyet programlarında ara öğün olarak kullanılabilmektedir. Hazmı ve sindirimi kolaylaştırması açısından oldukça faydalıdır. 1 fincan (70 gr) sade ( şekersiz ) Türk kahvesi, 7 kcal kalori miktarı içermektedir.

Orta şekerli Türk kahvesi kaç kaloridir?

Orta şekerli Türk kahvesi, şekerli Türk kahvesine oranla daha düşük miktarda kalori içermektedir. İçerisine az miktar şeker ilave edilerek elde edilen orta şekerli ( az şekerli) Türk kahvesi, ara öğün olarak ideal bir içecektir. 1 fincan (70 gr) orta şekerli ( az şekerli) Türk kahvesi, 7 kcal kalori miktarı içermektedir.

Şekerli Türk kahvesi kaç kaloridir?

Kişinin damak zevkine göre istediği miktarda şeker ile hazırlanan şekerli Türk kahvesi, diğerlerine nazaran daha yüksek miktarda kalori içermektedir. Kilo kontrolü veya diyet yapan kişiler için önerilmemekte, şekerli yerine sade Türk kahvesi içmeleri tavsiye edilmektedir. 1 fincan( 70 gr) şekerli Türk kahvesi, 42 kcal kalori miktarı içermektedir.

Sütlü Türk kahvesi kaç kaloridir?

Kahvenin sert aromasını yumuşatmak için süt ile hazırlanan sütlü Türk kahvesi, oldukça tercih edilen bir kahve çeşididir. Sütlü Türk kahvesinin kalori miktarı, içerisine katılan süt ve şeker miktarına göre değişkenlik göstermektedir. 1 fincan ( 205 gr) sütlü Türk kahvesi, 71 kcal kalori miktarı içermektedir.

Dibek kahvesi kaç kaloridir?

Oldukça popüler olan dibek kahvesi, lezzetiyle vazgeçilmez kahveler arasında yerini almaktadır. Dibek kahvesi genellikle farklı ve yoğun lezzeti ile ön plana çıkmaktadır. 1 fincan dibek kahvesi, 76 kcal kalori miktarı ihtiva etmektedir.