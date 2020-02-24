Türk Hava Yolları-Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

24 Şubat 2020, Pazartesi 02:11 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları-Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 15. kez yenildi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda Akın (Aleyna Fırat, Zuhal Çetin, Göknur Silen, Ece Deniz Uçarı)

Setler: 25-9, 25-12, 25-11

Süre: 59 dakika (16, 23, 20)

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