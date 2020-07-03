Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports’a telefonla bağlanarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek sezonki yabancı sınırı önerisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı konusunda alınmış net bir karar olmadığını vurgulayan Sepil, “Bu konuda herkes kendine göre haklı. Federasyon bize bir öneriyle geldi. Geçmişte konuşma bazında birtakım görüşmeler yapıldı. Bu konunun herkes tarafından değişik değerlendirildiğini biliyoruz. Federasyon hem Milli Takım ’dan hem de kulüplerden sorumlu. Bu sebeple hem Milli Takım kadrosunun hem de kulüplerin görüşünü almak zorunda. Bizden toplu bir görüş gelmemişti” dedi ve ekledi:

‘Henüz karar yok’

“Ortada verilmiş bir karar yok. Federasyonun bir öneri paketi var. Mevcut durumda 14 tane yabancı ile sözleşme imzalanabiliyor. Onların düşüncesi 12 oyuncuyla sınırlamak. İstanbul kulüpleri bunun zor olduğunu söyledi. Kontrat adetinin 14 kalması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki 3 sene içinde sahada olacak yabancı oyuncu sayısı ile ilgili bir öneri geldi. Federasyonun önerisi 2020-21 sezonu için 8 yabancı oynatılması. Diğer yıllarda ise 7 ve 6’ya inmesi.”

‘İlk 11’de altyapıdan oyuncu’

“Altyapıdan oyuncu oynatılması konusunun federasyon tarafından çok önemsendiği bize geldi. Önümüzdeki sezondan itibaren, ilk 11’de altyapıdan minimum 1 oyuncu, bir sonraki sezon da bunun 2’ye çıkması gibi bir görüşleri olduğunu söylediler. Bizden bir geri dönüş istediler. Biz de bu konuyu değerlendirip TFF’ye düşüncemizi bildireceğiz.”

‘Rezerv lig geliyor’

Mehmet Sepil son olarak, rezerv lig ile ilgili de konuştu. Sepil, “İnşallah B Ligi için federasyon ikna olur ve gerekli kararlar çıkar. Kulüplerin önemli bir bölümü buraya katılacaklarını bize bildirdiler. B Ligi’nin 3. Lig’de olması, ancak kendi içinde mücadele etmesi gerektiği düşüncesi hakim” sözlerini kullanarak açıklamasını tamamladı.