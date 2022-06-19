Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu: Merih Demiral

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'den Temmuz 2016'da ayrılarak Alcanenense'ye transfer olan Merih Demiral, eşine az rastlanır bir hikayeyle kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Alcanenense'de kısa sürede yeteneğini gösteren, Ocak 2017'de ülkenin köklü ekiplerinden olan ve parlattığı yıldızları rekor bonservislerle satan Sporting'in B takımına kiralanan yıldız stoper, 2017/18 sezonu başında, 200 bin Euro bonservis bedeliyle A takım için transfer edildi.

Alanyaspor'da parladı, Sassuolo kaptı

Temmuz 2017'de girdiği Başkent ekibinin kapısından Ağustos 2018'de çıkan ve Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla dönen Merih, kendisini Avrupa'nın en gözde stoperlerinden yapacak olan o yola çıktı. Akdeniz ekibi, 3 büyüklerin yüzüne bile bakmadığı Merih'i Portekiz ekibinden kiralarken, devre arasını bile beklenmeden genç yıldızın bonservisini 3.5 milyon Euro bedelle satın aldı. Alanya'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken, A Milli Takım daveti de alan Merih'i kış transfer döneminde ise elini çabuk tutan Sassuolo kaptı.

18 milyon Euro'ya Juve'ye

Sert ve mücadeleci stili, sahada elinden gelen her şeyi yapan savaşçı yapısı ile alkış toplayan genç yıldız, kariyer basamaklarını çabuk atladı, 18 milyon Euro bedelle dünya devi Juventus'a transfer oldu.

6 ay sahalardan uzak kaldı, pes etmedi

Temmuz 2019'da 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino ekibine imza atan Merih, Ocak 2020'de ise kariyerinin en şanssız günlerinden birini yaşadı. Juve formasıyla ilk golünü attığı Roma deplasmanında çapraz bağları kopan, 6 ay sahalardan uzak kalan milli oyuncu, sahalara ise güçlü bir şekilde geri döndü.

Gasperini yönetimindeki Atalanta'ya...

Siyah Beyazlılar'da 32 maça çıkan, 1 gol, 2 asistle skor katkısı veren ve 1 Serie A, 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanan Merih, Ağustos 2021'de Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla 750 bin Euro ücretle kiralandı.

Kulüp tarihine geçti

İstikrarlı performansını burada da sürdüren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncu, 42 maça çıktı, 2 gol, 3 asistle oynadı. İtalya’da adından fazlasıyla söz ettiren, Avrupa'da birçok takımın transfer listesinin en üst sıralarında yer alan 24 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutan Atalanta, sezonun tamamlanmasıyla opsiyonu kullandı ve Merih'in bonservisini 20 milyon Euro karşılığında satın aldı. Merih, bu bonservisle İtalyan ekibinin en yüksek bonservis ödediği futbolcu oldu.

Onun için 51.9 milyon Euro ödendi

Henüz 24 yaşında olan ve şu ana kadar bonservisine 51.9 milyon Euro ödenen Merih, Atalanta'nın kulüp tarihine ve Türk futbol tarihine geçti. Bonservisine bugüne kadar 50 milyon Euro'dan fazla ödenen başarılı stoper, Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu.