Türk cimnastiğinin 2018 Avrupa Şampiyonası’nda İbrahim Çolak’la gelen tarihi gümüş madalya serisi, 2019’da da sürdürdü. Bu kez sahnede Ferhat Arıcan vardı.

25 yaşındaki sporcumuz, kazandığı bronz madalyayla gururumuz oldu. Aslında bu başarı tesadüf de değildi.

Dünya Şampiyonası finaline kalan ve olimpiyatlara (2016 Rio) giden ilk cimnastikçimizdi. Bununla da bitmedi. Daha küçük yaşta Dünya cimnastik literatürüne zorluk derecesi yüksek hareketler kazandırmaya başladı. Bunlardan 1’i atlamada, 2’si ise iddialı olduğu paralel aletindeydi. Dünya cimnastik literatürüne 3 hareket kazandıran tek Türk unvanını aldı. Sadece bu unvanla yetinmedi, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin popüler olduğu bir ülkeye yarışmak için giden Ferhat’a ‘Muhteşem Süleyman’ lakabı takıldı.

İşte bu ‘Muhteşem Süleyman’ Polonya’daki Avrupa Şampiyonası’nda kariyerinde eksik olan madalyasını boynuna taktı. Zorlu rakipleri arasında kendine yer bulmayı başaran Ferhat Arıcan, 15.033 puanla Avrupa 3.’sü oldu.

Avrupa’da üst üste 2. madalya

Bu sonuçla Türk cimnastiği sadece 3. Avrupa madalyasını kazanmanın yanı sıra, üst üste iki Avrupa şampiyonasından da madalyayla dönmeyi başardı.

Öte yandan paralelde mücadele eden ve genel tasnifte bronzu kılpayı kaçıran Ahmet Önder ise 14.833 puanla 5.sırada yer aldı.

Hatice Yücel