MENÜ

Turgutluspor'un en golcüsü Berat Altındiş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da ilk yarının en golcü oyuncusu attığı 5 golle Berat Altındiş oldu.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
- A +
Turgutluspor'un en golcüsü Berat Altındiş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ilk yarının en golcü oyuncusu attığı 5 golle Berat Altındiş oldu. Bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giyen Berat, 5 kez ağları sarsmayı başardı.

Kırmızı-siyahlı takımda Berat'ı 4 golle Burak Çoban ve Mutlu Aksu takip ediyor. Takımda Burak Osman 2 gol kaydederken, Hamit, Özgür, Emirhan, Semih ve Sarper de birer kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarı çalışmaları için yarın tesislerinde kampa girecek Turgutluspor'da yönetim transfer arayışlarını sürdürüyor.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...