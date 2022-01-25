Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor Akademi işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, kulüp yöneticileri, Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ve turnuvaya iştirak eden kulüp temsilcileri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın vuruşu ile başlayan turnuvanın açılış maçının 6’ncı dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşma öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Daşkan, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

İHA