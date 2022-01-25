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Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor Akademi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anısına futbol turnuvası düzenlendi.

25 Ocak 2022, Salı 15:27 Son Güncelleme:
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Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor Akademi işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, kulüp yöneticileri, Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ve turnuvaya iştirak eden kulüp temsilcileri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın vuruşu ile başlayan turnuvanın açılış maçının 6’ncı dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşma öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Daşkan, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

İHA

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