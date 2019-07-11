TFF 3'üncü Lig'de yeni teknik patronu Cüneyt Biçer yönetiminde 15 Temmuz'da topbaşı yapacak Turgutluspor'un, ilçede yetişip, liglerde birçok kulüpte forma giyen orta saha oyuncusu Mithat Yaşar'ı kadroya katmak istediği öğrenildi. 7 Eylül İdmanyurduspor'dan yetişip transfer olduğu Fenerbahçe'de profesyonelliğe geçiş yaptıktan sonra 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüplerinde başarıyla forma giyen Turgutlulu 32 yaşındaki Mithat, yönetimin teklifini kabul etmesi halinde takımın kaptanı yapılacak.

Mithat, Turgutlu'da yetiştikten sonra Mardinspor, Siirtspor, Tarsus İdman Yurdu, Giresunspor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Altay, Menemen Belediyespor ve Hatayspor'da top koşturup, son olarak Yeni Orduspor formasını giydi. Profesyonel liglerde 374 maça çıkan Mithat Yaşar, 51 gole imza attı.

DHA