TFF 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Turgutluspor, dış transferde Başakşehir'den 20 yaşındaki ön libero Emre Keskin ve Altay'dan 25 yaşındaki kaleci Can Sevinç ile prensip anlaşmasına vardı. Emre ve Can ile her konuda anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlıların ilerleyen günlerde iki oyuncuyu Turgutlu'ya getirerek sözleşme imzalatacağı öğrenildi.

Profesyonel kariyerine Başakşehir'de başlayan genç ön libero Emre, Erokspor ve Adıyaman 1954 Spor formalarını da giyerken, kaleci Sevinç, Çiğli Belediyespor'dan Altay'a transferi sonrası profesyonelliğe geçiş yaptı.