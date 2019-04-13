Turgutluspor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-3

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'u 1-0 yenerek Play-Off için ümitlenen Turgutluspor, evinde Anagold 24 Erzincanspor'a 3-1 yenilerek önemli avantajı kaçırdı. Konuk takım maçın 30'uncu dakikasında Sefa ile perdeyi açarken, 85 ve 88'inci dakikalarda sahneye çıkan Muhammet Enes Erzincanspor'u çok rahatlattı. Karşılaşmada son sözü 90+1'de Güner söylerken, Erzincanspor'da Halil aynı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 43 puanda kalan Turgutluspor, bitime 3 hafta kala ilk 5 şansını zora soktu. Erzincanspor ise bu galibiyetle puanını 44 yapıp Play-Off takibini sürdürdü.

10'uncu dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hakan'ın sert şutunda top kaleci Cihan'da kaldı.

21'inci dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Sol kanattan Salim'in pasında ceza alanında topla buluşan Mehmet'in bekletmeden vuruşundan top direkten döndü.

30'uncu dakikada Erzincanspor golü buldu. Talha sol kanattan ceza alanına ortaladı, Sefa'nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.

68'inci dakikada Yusuf ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu top savunmadan döndü, Kadir'in gelişine sert vuruşunda kaleci Yaşar topu güzel bir refleksle kornere çeldi.

85'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Hüseyin Cihan'ın ara pasında topla buluşan Muhammed Enes, meşin yuvarlağı kaleci Cihan'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2.

88'inci dakikada Erzincanspor golleri üçledi. Güner'den kaptığı topla sol kanattan ilerleyen Serkan, müsait pozisyondaki Muhammed Enes'i gördü. Muhammed plase bir vuruşla kaleci Cihan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 0-3.

90+1'inci dakikada Kadir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güner'in yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-3.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Emre Aslan (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (x) - Şeyhmus (x), Tayfun (xx), Özkan (xx), Fatih (x), Mehmet (x) (Dk. 66 Kadir x), Gökhan (xx), Salim (x) (Dk. 56 Güner x), Necmi (xx), Yusuf (xx), Melih (x) (Dk. 46 Ertuğrul x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Yaşar (xxx) - Muhammet Aran (xxx), Volkan (xx), Hüseyin Cihan (xxx), Burak (xx), Sefa (xxx), Talha (xx) (Dk. 72 Erdi xx), Serkan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 54 Halil x), Hakan (xx) (Dk. 80 Hüseyin Çiray), Muhammet Enes (xxxx)

GOLLER: Dk. 30 Sefa, Dk. 85 ve Dk. 88 Muhammet Enes (Erzincanspor) - Dk. 90+1 Güner (Turgutluspor)

SARI KART: Muhammet Aran (Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Halil (Erzincanspor)

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)