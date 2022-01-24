Turgutluspor, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedip Türkiye'yi yasa boğan Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Ahmet Çalık anısına düzenlenecek altyapı turnuvasında Turgutluspor'un yanı sıra 6 takım mücadele edecek.
Ahmet Çalık Turgutluspor U14 Futbol Turnuvası'na Turgutluspor'un yanı sıra, Selvilitepe Sk, Gençordu Sk, Turgutlu Göztepe Sk, Turgutlu Bursa Sk, Egeli Sk ve Manisa Yıldızspor U14 takımları sağlayacak. Ahmet Çalık Futbol Turnuvası, 25-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesislerinde yapılacak. (DHA)