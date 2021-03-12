MENÜ

Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki Sivas Belediyespor beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını tartışmalı bir şekilde ayıran Play-Off hattındaki Turgutluspor, göreve Abdullah Ercan'ı getirdi.

12 Mart 2021, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
- A +
Turgutluspor Abdullah Ercan'a emanet

Abdullah Ercan, başkan Taner Kestaneci ve sportif direktör Ahmet Akteke'nin katıldığı törenle Irlamaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyip A Milli Takım'da oynayan 49 yaşındaki teknik adam, daha önce U17 ve Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Gaziantepspor ve Sakaryaspor'u çalıştırdı.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...