Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Önemli bir dönüm maçını geride bıraktıklarını vurgulayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

'Böyle bir maçı kazanmak bizi daha farklı yerlere götürecek'

''Üst sıraları hedefleyen, her puanın değerli olduğu haftada bu maçı kazanmak bizi bir eşik daha atlattığını düşünüyorum. İç sahada rakiplerimize karşı zaten üstünlük kuruyoruz ve bunu belki maçın başındaki enteresan olaylar olmasa çok farklı bir başlangıç da olabilirdi ama sonuçta futbol da böyle bir şey. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptılar ve maçı kazanmasını bildiler. Bu tip maçları geçmişteki hayatımda da yaşadım. Çok değerlidir. Takımları büyüten maçlardır. Böyle bir maçı kazanmak bizi daha farklı yerlere götürecek. Bunu bir seri haline getirmemiz gerekiyor. Kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlıktır.''

'Bu bedeli ödemeden hiçbir şey kazanamıyorsunuz'

''Bu seriyi devam ettirmenin de bir bedeli var. Bu bedeli ödemeden de hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak maçın her anına ortak olmak istiyorsanız maçta kalmalısınız. Oyuncularım da ilk günden bugüne kadar çok zorlu şartlarda da olsa mücadelelerini buraya kadar getirdiler. Yaklaşık 9 haftadır devam eden, İstanbul maçında biraz sekteye uğrayan ama sonucunda bir oyun kültürü oluşturmanın beraberinde getirdiği bir düzene girdik. Umarım devamı gelir'' (İHA)