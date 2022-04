57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team’in Ukraynalı bisikletçileri Mykhaylo Kononenko ile Vitaliy Buts, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ukrayna’da durumun çok kötü olduğunu ifade eden sporcular Türkiye’nin desteğini ve yardımlarını herkesin gördüğünü dile getirdiler.

MYKHAYLO KONONENKO: ÇOK KÖTÜ DURUMDALAR, AKLIMIZ ORADA

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ilk haftalarında antrenman yapmakta zorlandığını kaydeden Mykhaylo Kononenko, “Geceleri uyuyamıyordum. Bütün gün telefonda ve televizyonda haberlere bakıyordum. Ben Türkiye’deydim ama ailem oradaydı ama sonradan anladım ki işime dönmeliyim. Benim burada kazanacağım bazı şeylerle oradaki insanlara yardım etmeliyim. Çok kötü durumdalar, aklımız orada ama ayaklarımız burada. Konuşuyorum Ukrayna’dakilerle her gün bomba atıyorlar, çok kötü durum şu anda” diye konuştu.

“RUSYA, GÜCÜNÜ BİZİM GİBİ ÜLKELERE GÖSTERİYOR”

Rusya’nın komşularına karşı kendisini göstermek istediğini dile getiren Mykhaylo Kononenko, “Gücünü bizim gibi ülkelere gösteriyor. Uzağa gösteremiyor. Ben evime döneceğim. Ukrayna da bu savaştan güçlü çıkıp dünyaya Rusya’ya karşı nasıl durulur onu gösterecek” şeklinde konuştu.

“EVİMİN YAKININA 2 BOMBA DÜŞTÜ”

Mykhaylo Kononenko, ailesinin 2 aydır Türkiye’de olduğunu ifade ederek Ukrayna’da annesinin kaldığını dile getirdi. Eşi ve çocuklarını Türkiye’ye getirme sürecinden bahseden Ukraynalı sporcu, “Ailemi Ukrayna’dan Türkiye’ye getirmem ise çok uzun sürdü. Eşim 2 çocuğumla Kiev’de kaldı. Gece 4’te yola çıktılar ama siren sesleri durmadı. 24 saat içinde 2 tane bomba evimin yakınına düştü. Eşim ve çocuklarım 1 gün boyunca evin altındaki otoparkta kaldılar. Ertesi gün ben aradığımda Kiev’deki yolları ve köprüleri bombalıyorlardı. Akşam saat 22.00’de eşim çocukları da alarak araba ile Kiev’den Lviv’e doğru yola çıktı. 2 güne Romanya’ya geçebildi. Kiev’den gittiği yer 4-5 saat sürmesine rağmen 2 güne gidebildi. Orada 1 gece otelde kaldı. Otelde pasaportları verdiğinde müdür gelerek ağlayıp ‘biz sizden para almayız’ diyerek misafir etti ve sonrasında Edirne’ye geldi gece saat 02.00’de. Çocuklardan birinin pasaport süresinin bitmesine rağmen Türk polisi izin alarak ülkeye girişini sağladı. Uzun bir süreç geçti ve ben o hafta uyuyamadım. Hayatımın en zor 1 haftasını geçirdim ama Allah’a şükür ki ailem yanıma gelebildi. Bu konuda bana yardım eden herkese teşekkür ederim” dedi.

"TÜRK TAKIMIYIZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ YARIŞ"

TUR’un kendileri için iyi başladığını dile getiren Mykhaylo Kononenko, “Türkiye takımıyız bizim için önemli yarış. Hem yokuş hem beyaz mayo için mücadele ediyoruz. Önümüzde daha etaplar var, daha iyi yerlerde olmak için maksimum derecede çalışacağız” dedi.

“BÖYLE BİR TEKLİF GELDİKTEN SONRA HAYIR DİYEMEDİM”

Mykhaylo Kononenko, Türkiye’ye geliş sürecini ise şöyle anlattı: “Türkiye’de daha önce birçok yarışa gelmiştim ve beğeniyordum. Böyle bir teklif geldikten sonra da hayır diyemedim. Hem takımın durumu hem de belediye destekli olmasından dolayı tercih ettim. 2 yıldır bu takımdayım ve devam ettiğim sürece daha çok alıştım."

VITALY BUTS: İNSANLAR BENİM ÜLKEMDEKİ DURUMA TEPKİ GÖSTEREREK BİZİM TARAFIMIZDA OLDULAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team sporcularından Vitaly Buts, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada insanların kendilerinin durumlarını anlamaları ve sevgi göstermelerinin gurur verici olduğunu belirterek, “Çünkü insanlar benim ülkemdeki duruma tepki göstererek bizim tarafımızda oldular” diye konuştu.

“NEYİN NE OLDUĞUNU ANLAMADAN OLAYLAR BAŞLADI”

Vitaly Buts, savaş başladığında Ukrayna’da büyük bir stres altında ve panik içinde olduklarını ifade ederek, “Bir anda neyin ne olduğunu anlamadan bu olaylar başladı. Türkiye’ye dönmem çok zorlu geçti ama Allah’a şükür dönebildim. Ailemi de getirebildim ama yine de aklımız Ukrayna’da. Şu an ailem yanımda o yüzden biraz rahatım ama her gün düşünüyoruz aklımız orada. İşimizi yapmalıyız çünkü başka bir şey elimizden gelmiyor. Bir tek dua ederek işimizi yapabiliyoruz. İnşallah 1-2 aya kadar bu durum biter Ukrayna’da her şey. Evime dönebilirim. Annem orada, ailem orada. Elbette birinci önceliğim evime dönebilmek” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİZE ÇOK KİŞİ YARDIM ETTİ”

Türkiye’de birçok kişinin kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin bize yardımcı olduğunu, tutumunu herkes gördü. Bütün Ukrayna halkının Türkiye’ye sevgisi daha da arttı. İnşallah Allah bizi sevindirir ve Türk halkına borcumuzu ödeyebiliriz.”

"ÇOK ZORLU TAKIMLAR VAR"

Ukraynalı sporcu, TUR’un çok iyi gittiğini ifade ederek, “Çok zorlu takımlar var. Allah bize güç verirse elimizden geleni yaparak İstanbul’da da beyaz mayonun sahibi oluruz” dedi.

Mustafa AKIN / İZMİR, (DHA)