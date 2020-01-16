Tur kapısı aralandı

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Üsküdar Belediyespor'u 29-24 mağlup etti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında kendi evinde Üsküdar Belediyesi'nin ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin yönetti. Takımı, kupa maçında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yalnız bırakmadı. Başkan Uysal, kulüp yöneticileriyle birlikte tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da ataklardan eli boş dönerken, maçın ilk golü 3'üncü dakikada Muratpaşa'nın 17 numaralı sol kanat oyuncusu Kübra Sarıkaya'dan geldi. Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümünde takımlar sert savunmalarıyla dikkat çekerken maçta ilk mola, 12'nci dakikaya 4-1 geride giren Üsküdar'dan geldi. Üsküdar, moladan maça golle dönerken Muratpaşa'da kaptan Diğdem Hoşgör ve Kübra Sarıkaya'nın başarılı hücum organizasyonlarına diğer oyuncular da eşlik edince ilk yarıyı ev sahibi takım 14-11 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Paşanın Meleklerinin 61 numaralı oyun kurucusu Eda Nur Kılıç dikkat çeken isim oldu. 7 metre atışlarını kaçırmayan oyuncu maç boyunca attığı 9 golle takımını sırtlayan isimlerden oldu.

Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahadan 29-24 galip ayrıldı.

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