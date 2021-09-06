Tüp bebek tedavisinde sperm kalitesi büyük önem taşır!

Sperm değerleri ne kadar düşük ise yumurtada döllenme şansı da aynı oranda düşüktür. Sperm kalitesini belli eden noktalar ise; ejakülattaki sperm sayısı, sperm hareketliliği ve sperm şeklidir. Normal yollarla sağlıklı gebeliğin gerçekleşebilmesi için tüm bu özelliklerin normal kabul edilen düzeyde olması gerekir. Ancak bazı durumlarda ve sıklıkla 50 yaş üzeri erkeklerde sperm kalitesinde düşüş görülür. Sperm kalitesinde görülen düşüş döllenme sürecine de olumsuz etki edecektir.

Sperm kalitesinin düşmesinden birçok faktör etkili olabilir. Bunlar; zararlı maddelerin kullanımı, alkol ve tütün ürünlerinin tüketimi, stres, depresyon ve fazla kilo alınması başlıca sebeplerdendir.

Sperm sayısı, hareketliliği ve şeklinin önemi

Sperm sayısını ölçmek için bir örnek alınmalıdır. Bu amaçla erkekten bir semen örneği alınır ​​ve ardından analiz edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği rakamlara göre sağlıklı bir erkekte sperm sayısının 39 milyon ve üzeri olması gerekmektedir. Sperm ile birlikte hareketlilik, şekil ve canlılık gibi faktörler ortaya çıkarsa doğurganlığı doğrudan etkiler.

Düşük sperm sayısı, kadınların gebe kalması için elverişsiz bir durumdur. Bu süreçte sperm kalitesi de oldukça önemlidir. Erkeklerde düşük sperm sayısının neden olduğu kısırlık, çiftlerin doğurganlığını engellemektedir. Çiftler de doğurganlığı etkileyen farklı sağlık sorunları yaşayabilirler.

Erkek faktörlü gebelik zorluklarında neler yapılıyor?

Baba adayından alınan sperm detaylı olarak incelenir. Yapılan incelemede sperm sayısı, hareketi veya şeklinde bozukluk olması durumunda erkek kaynaklı infertilite olduğu düşünülür. Bu durumda kısırlık tedavisine başlanmasına karar verilir. Erkek kısırlığının birçok nedeni vardır. En sık görülen nedenler varikosel, hormonal problemler, genetik faktörler, geçirilmiş enfeksiyonlar ve çevresel faktörlerdir.

Varikosel, yumurtalık varisleridir. Varisli damarlar sperm hücrelerine zarar verebilir. Erkek kısırlığında en sık görülen sorun budur. Olağan durumuna göre tedaviye yanıt verir. Varikosel tedavisinde ilk tercih mikrocerrahidir.

Erkek kısırlığının diğer bir yaygın nedeni tüplerin tıkalı olmasıdır. Tüplerin tıkalı olmasının birçok nedeni var. Bunlar; kistlerin neden olduğu tıkanıklıklar, vazektomi, genetik faktörler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tedavi edilmezse veya yanlış ilaçlar kullanılırsa prostat hastalığına yol açabilir.

Erkek kısırlığının tedavisinde ilk tercih kısırlık nedenine yönelik tedavidir. Kişisel ihtiyaçlara göre ilaç tedavisi, varikosel ameliyatı veya kanal tıkanıklığı tedavisi uygulanabilir. Bazı durumlarda kullanılan yöntem nedeniyle gebelik mümkün olmasa da yardımcı üreme teknolojisinden daha başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Bu durumlarda amaç sperm miktarını ve kalitesini artırarak tüp bebek veya aşılama yöntemlerinin başarı oranını artırmaktır.