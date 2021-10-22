Short Track Milli Takımı, başantrenör Artur Sultangaliyev’in yönetiminde Samsun Buz Sporları Salonu’nda, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na kota almak için antrenmanlarını sürdürüyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen Short Track Milli Takım kampına katılan ay-yıldızlı sporcu Tunay Şimşek, 2014 yılında milli takıma seçildiğini ve şimdiye kadar Erzurum’da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kuzeninin sayesinde buz hokeyi ile kariyerine başladığını dile getiren Tunay, buz hokeyinde kendini geliştirmek için ’short track’a (kısa mesafe sürat pateni) yöneldiğini, ilk yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettikten sonra yoluna bu sporla devam ettiğini anlattı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Samsun’da seçmelere hazırlandıklarını belirten Tunay, Samsun’daki çalışmalarının yoğun ve başarılı geçtiğini ifade etti.

Her sabah 2-3 saat buz antrenmanları yaptıklarını akşam ise atletizm, fitness ve bisiklet çalışması yaptıklarını dile getiren Tunay, "Yoğun bir çalışma yapıyoruz. Az bir zamanımız kaldı bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım." dedi.

Tunay Şimşek, antrenmanlarda fiziksel güçlendirme yaptıklarını belirterek, "Düz koşu yapmıyoruz sadece bisiklet sürüyoruz. Bu hem bacak kaslarımıza iyi geliyor hem da kondisyonumuza iyi geliyor. Onun dışında buzdaki antrenmanlarımız da kuvvet ve sürate yönelik oluyor." diye konuştu.

"Ülkem için bir ilki başarmak istiyorum"

Bütün sporcuların hayalinde iyi bir yere gelmek olduğunu, kendisinin de bunu istediğini vurgulayan Tunay, şunları kaydetti:

"Çok iyi yerlere gelmeyi bütün sporcular ister ama ben ülkem için bir ilki başarmak istiyorum. Kış olimpiyatlarına gitmek ve benden sonra gelecek gençlerin önünü açmak istiyorum. Daha önce dünya ve Avrupa gençlerde başarılarımız ve kürsümüz oldu fakat şimdi A takımında ses getirmek istiyoruz. Zoru başarmak istiyoruz gerçekten, inşallah başaracağız."

AA