Tüm ihtişamıyla tamamen uyanmış Moco’yu deneyimleyin

Free Fire, tamamen uyanmış Moco'yu 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek son etkinliği olan Moco:Uyanış’ın zirvesinde serbest bırakacak. Free Fire oyuncuları, uyanan Moco'nun tüm bölümlerine ve ek zirve günü etkinlikleri ve ödüllerine erişme şansına sahip olacaklar.

Oyunda tamamen uyanmış Moco'nun kilidini açmak için oyuncular oyun içi görevleri tamamlaması ve "Moco uyanış amblemlerini" toplaması gerekecek.

18 Eylül'de oyuna giriş yapan kullanıcılar uyanan Moco karakterinin keyfini çıkaracak!

Moco: Uyanış tüm hızıyla devam ederken, oyuncular Moco uyandığında ücretsiz olarak canlı görselleri ve gelişmiş yeteneklerle sürükleyici oyunu deneyimleyebilir. Oyuncuların Moco karakterini almak için yapmaları gereken tek şey 18 Eylül'de Free Fire'a giriş yapmak.

Oyun içi etkinliklerin ve ödüllerin ötesinde, uyanan Moco ve Steffi'nin yer aldığı Moco:Uyanış müzik videosu da 20 Eylül'de yayınlanacak.

Uyanmış Moco'nun talihsizliklerini anlatıyor

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, etkinliğin dünya çapında yayınlanan video fragmanıyla Moco:Uyanış öğeleriyle karşılandı. Fragman, Moco'nun logosunun "Hello, world" seslendirmesiyle gösterildiği, yakında çıkacak bir Moco:Uyanış CG videosundan kısa kesitler içeriyordu.

Moco: Uyanış koleksiyonunun keyfini çıkarın

Oyuncular artık Moco: Uyanış’a özel şu öğelere sahip olabilirler:

Moco SPAS12 ve AUG

Moco Tırpan ve Muhafız Duvar

Ek olarak, oyuncular, 15 - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Moco Partisi'ne katılarak çok sevilen Moco Tırpan ve Muhafız Duvarı kazanma şansına sahip olabilirler.