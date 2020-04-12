Tuğba Güvenç: Karantina yerine spor aletleri getirildi

Korona virüs salgını sonrasında çeşitli nedenlerle yurt dışından gelen Türklerin, ülkeye girişlerinde karantinaya alındıkları Düzce KYK yurtlarından tahliyeleri yapıldı. Karantina da kalanlar arasında yer alan ve tahliyeler arasında milli atlet Tuğba Güvenç de vardı. Etiyopya’da kampta olan 6 milli atletten bir olan ve 14 gün önce Düzce’deki Necla Pekolcay Kız öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan Tuğba Güvenç karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi.

Güvenç, karantina günlerini ve hedeflerini anlatarak, “Ben 28 Mart günü yurda getirildim. 90 gün Etiyopya’da kamptaydım. 14 gün boyunca buradaydım. Karantinaya girdikten 4 gün sonra Gençlik ve Spor Bakanımız bize spor aletleri gönderdi. Bisiklet, ip, dambıl gibi bir takım spor ekipmanları. Onlarla birlikte antrenman yapmaya çalıştım. Koşamadım ama bir şekilde antrenman yapmaya devam ettim” dedi.