Tufanbeylili gençler muay thai öğreniyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine yapılan spor kompleksi sayesinde gençler muay thai ve kick boks öğreniyor.

17 Aralık 2018, Pazartesi 09:29
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Tufanbeylili gençler muay thai öğreniyor

Tufanbeyli Kaymakamlığı ve belediyesinin çabalarıyla Adana'ya 190 kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine spor kompleksi yapıldı. Kompleks sayesinde spor tutkunu gençler muay thai ve kick boks öğrenme şansı buldu.

Genç kızlarında katıldığı kurslarda gençler boş zamanlarında hem yeteneklerini geliştirip iyi bir sporcu olma yolunda ilerlerken hem de spor yaparak sağlıklı kalmayı başarıyor.

İlçedeki beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilen spor eğitimlerinden memnun kalan gençler boş zamanlarının kalmadığını, kötü alışkanlıklar edinme yerine spor yaparak yeteneklerini geliştirdiklerini gelecekte iyi bir sporcu olup Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini söyledi.

İHA

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