Tudor geri dönüyor

Bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Hatayspor bir süredir yeni sezon planlaması içerisindeydi. Bordo- Beyazlılar’da bu doğrultuda en kritik konu ise teknik direktörle ilgili verilecek karardı. Güney ekibinde yapılan yönetim toplantısının detaylarına FANATİK ulaştı.

Takımı şampiyon yapan, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesini sağlayan Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamla görüşecek olan yönetimin, Altıparmak ve ekibine teşekkür ederek vedalaşacağı bildirildi. Hatayspor’un planı takımı Süper Lig’de yabancı bir hocaya emanet etmek.

Hemen imzayı atacak

Bu noktada gündeme gelen ilk isim ise İgor Tudor...Daha önce Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’da çalışan Hırvat teknik adamla kurulan temaslarda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Altıparmak’la yolların ayrılmasının hemen ardından tecrübeli hoca şehre gelerek imzayı atacak.

Olaylı geldi, olaylı gitti!

2016-2017 sezonunun 2. yarısında Karabükspor’dan Galatasaray’a tartışmalı bir şekilde geçen Hırvat teknik adam 34 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılı ekip, fileleri 67 kez sarsarken kalesinde 47 gol görmekten kurtulamadı. Ligde 30 maçta takımın başında sahaya çıkan Tudor, 1.89’luk puan ortalaması yakaladı. Galatasaray Hırvat teknik adamla lige iyi başlamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi ’nden Temmuz ayında elenmişti.