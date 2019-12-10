TSYD yılın en iyileri yarışmasında ödül kazananlar belli oldu!

Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen “TSYD YILIN EN İYİLERİ” yarışmasında ödül kazananlar belli oldu. 2018 Yılı Spor Gazeteciliği eserlerini kapsayan yarışmanın Koordinatörlüğünü Murat Ağca yaptı.

Yarışma jürisi ilgili yönetmelik uyarınca başkanlığa oybirliği ile Ahmet Çakır’ı seçti. Jüri üyeleri olarak da Ahmet Fisunoğlu, Bülent Tuncay, Coşkun Türk, Ersin Şiyhan, Fuat Ercan, Hasan Sarıçiçek, Hüseyin Sakarya, İlhan Uzundurukan, Melih Gümüşbıcak, Mustafa Karagöl, Tahir Kum, Vedat Danacı ve Yasin Yıldırım görev yaptı.

Ulusal ve yerel basının çeşitli dallarında 145 eser gönderildi ve jüri bunların arasından 40’tan 100’e kadar geleneksel puanlama yöntemiyle en iyileri seçti. Jüri bu yıla özgü olmak üzere yakın zamanda yitirdiğimiz meslek büyüklerimizle ilgili bir vefa örneği göstermek amacıyla ilgili ödül dallarına onların adlarının verilmesini kararlaştırdı. Buna göre Radyo Ödülüne Necati Karakaya, Haber Ödülüne Taki Doğan ve Röportaj ödülüne Celal Demirbilek adının verilmesini uygun gördü.

Yarışmanın ödül töreninin tarihi TSYD tarafından daha sonra açıklanacak. Yarışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür eder, ödül kazanan katılımcıları kutlar, tüm meslektaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU



