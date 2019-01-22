Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası’nı Osmanlıspor kazandı.

Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü 16 yaş altı takımlarının katılımıyla Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen turnuva, ikinci gün oynanan üçüncülük ile final maçlarının ardından tamamlandı.

Final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ilk kez düzenlenen turruvada şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Keçiörengücü ile Etimesgut Belediyespor takımları karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakanın penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Keçiörengücü, üçüncü oldu.

Şampiyon Osmanlıspor’a kupasını, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya verdi.

Cavcav konuşmasına, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Gençlerin çok önemli olduğunu ve ancak onlara gerekli önem verilirse Türk futbolunun kurtulabileceğini dile getiren Murat Cavcav, bu anlamda duayen başkan İlhan Cavcav’ın peşinden gittiklerini ifade etti.

TSYD Ankara Şubesi’ne düzenlediği anlamlı turnuva için teşekkür eden Cavcav, "Umuyorum ki gelecek yıllarda bu anlamlı turnuva gelenekselleşir ve uluslararası bir hale dönüşür. Katılımcı tüm takımlara teşekkür ediyor, şampiyon Osmanlıspor’u kutluyoruz. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Geleceği bu gençler inşa edecek." diye konuştu.