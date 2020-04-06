Trump: Geri dönmek zorundalar

Pandemi merkezinin Avrupa’dan ABD’ye taşınması, ülkedeki bir çok profesyonel ligi de umutsuzluğa itti. Özellikle de 12 Mart’tan itibaren askıya alınan NBA’de yönetim karamsar tablo karşısında sezon iptalini de seçenekler arasına aldı. Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki profesyonel spor liglerinin başkanlarıyla bir telekonferans gerçekleştirdi.

Ağustos ve Eylül ayı...

Trump’ın ağustos ve eylül ayı gibi, liglerin kaldığı yerden devam edeceğine inandığı ve Ulusal Amerikan Futbol Ligi’nin de (NFL) her sezon olduğu gibi eylülde başlaması gerektiğinin de altını çizdiği belirtildi. Trump ayrıca şunları söyledi: “Geri dönmek istiyorlar. Geri dönmek zorundalar. Lige verilen arayı fazla sürdüremezler, ligler bunu atlatabilecek şekilde dizayn edilmiş organizasyonlar değil. Ancak profesyonel sporların geri dönmesi gerekiyor, kısa sürede de döneceklerdir”.

Bu arada özellikle de NBA’de kalan bölümün yaz sonunda tamamlanması halinde yeni sezonun ne zaman başlayacağının ise konuşulmaması eleştirilen bir konu oldu. NBA başkanı Adam Silver da, salgın kontrole alınıp güvenlik sağlandıktan sonra hemen maçların başlamasıyla NBA ekonomisine can vermek istediklerini dile getirdi.