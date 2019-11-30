TRT SPOR canlı izle - EURO 2020 kura çekimi canlı yayın

EURO 2020 finallerindeki rakiplerimiz belli oluyor. Avrupa Şampiyonası’nın 60. yılına denk gelmesi sebebiyle tarihte ilk kez 12 ülkedeki 12 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2020 finallerinde kura çekimi bu akşam Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te gerçekleşecek. Grup maçları sonunda Türkiye dahil toplam 20 takım, doğrudan finallere gitmeye hak kazandı. Kalan son 4 takım, Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonunda netlik kazanacak ancak onların da hangi gruplara düşebileceği de şimdiden belli...

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bükreş ROMEXPO'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek finallerin kura çekimi, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Kura çekiminin canlı yayını ve anlık takibi fanatik.com.tr'de olacak.

EURO 2020 Kura Çekimi torbaları şöyle:

1. Torba

Belçika

İtalya (Ev sahibi)

İngiltere (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İspanya (Ev sahibi)

Ukrayna

2. Torba

Fransa

Polonya

İsviçre

Hırvatistan

Hollanda (Ev sahibi)

Rusya (Ev sahibi)

3. Torba

Portekiz

TÜRKİYE

Danimarka (Ev sahibi)

Avusturya

İsveç

Çek Cumhuriyeti

4. Torba

Galler

Finlandiya

Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)

Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)

Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)

Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)

EURO 2020 muhtemel eşleşmeler

Gruplardaki muhtemel eşleşmeler şöyle:

(Siyah renkle yazılan takımların grupları kesinleşti)

A Grubu (Ev sahibi kentler - Roma, Bakü)

İtalya

2. Torba'dan Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan

3. Torba'dan Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çek Cumhuriyeti

4. Torba'dan Finlandiya/Galler

B Grubu (Ev sahibi kentler - Saint Petersburg, Kopenhag)

Belçika

Rusya

Danimarka

4. Torba'dan Finlandiya/Galler

C Grubu (Ev sahibi kentler - Amsterdam, Bükreş)

Ukrayna

Hollanda

3. Torba'dan Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çek Cumhuriyeti

4. Torba'dan Play-Off A ya da D yolu galibi

D Grubu (Ev sahibi kentler - Londra, Glasgow)

İngiltere

2. Torba'dan Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan

3. Torba'dan Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çek Cumhuriyeti

4. Torba'dan Play-Off C yolu galibi

E Grubu (Ev sahibi kentler - Bilbao, Dublin)

İspanya

2. Torba'dan Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan

3. Torba'dan Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çek Cumhuriyeti

4. Torba'dan Play-Off B yolu galibi

F Grubu (Ev sahibi kentler - Münih, Budapeşte)

Almanya

2. Torba'dan Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan

3. Torba'dan Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çek Cumhuriyeti

4. Torba'dan Play-Off A ya da D yolu galibi

B Grubu hariç hepsi...

Üçüncü torbada yer alan Türkiye’nin, 6 grubun yer alacağı organizasyonda B Grubu (Saint Petersburg ve Kopenhag’da oynanacak) hariç, diğer gruplardan birinde yer alma ihtimali bulunuyor. Finallerin kura çekiminde ayrıca söz konusu şehirlerin, hangi gruptaki maçlara ev sahipliği yapacağı önceden belirlendi. Bu sayede İtalya, İngiltere, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Almanya, gruplarındaki 3 maçı da kendi sahalarında, taraftarları önünde oynama şansını elde etti.

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 finalleri, 12 Haziran’da İtalya’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçına ev sahipliği yapacak Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak finaller, İngiltere’nin Başkent’i Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Ayrıca 90 bin kişilik Wembley Stadı’nda yarı final karşılaşmaları da düzenlenecek.

Mesafe açısından F Grubu

Türk taraftarların çoğunlukta olması ve iki şehir arasındaki mesafeyi de hesaba katarsak, bizim için en iyi grubun (F) olduğu düşünülüyor. Türkler’in çoğunlukta yaşadığı Almanya’dan Münih ve bize tarihi açıdan da yakınlığıyla bilinen Macaristan’dan Budapeşte’nin birbirleriyle arası sadece 558 kilometre. Ukrayna ve Hollanda’nın şimdiden yerinin garanti olduğu C Grubu’nda ev sahipleri Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya) arası 1.790 kilometre olsa da, her iki kentin çevresindeki Türk sayısı da, bizim için avantaj olarak ön plana çıkıyor.

Tam 3.120 kilometre...

D Grubu’nun ev sahipleri Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya) arası 555 kilometre olsa da, Ada’da maçları izlemek için Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçerli olan Schengen Vizesi yerine ayrı bir vize alınması zorunluluğu, Türk taraftarlar için zaman açısından sıkıntı yaratabilir. Birbirleriyle en uzak mesafesi olan ise A Grubu’nda araları 3.120 kilometre olan İtalya’dan Roma ile Azerbaycan’dan Bakü.

Son 4 bilet Mart’ta belli olacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) yenilikler, Uluslar Ligi’nin de önemini artırmıştı. EURO 2020 Play-Offları’nda son 4 biletin sahibi, Uluslar Ligi’ndeki A, B, C ve D gruplarında 4’er takımın tek maç üzerinden yarı final ve final oynamasıyla belli olacak.

Yarı finaller 26 Mart 2020’de, finaller de 31 Mart 2020’da yapılacak. Seribaşı takımların ev sahibi avantajıyla çıkacağı yarı finallerde A ve C gruplarında 2. yarı finali (YF2), B ve D gruplarında ise 1. yarı finali (YF1) kazananlar grup finali maçında ev sahibi olacak. Bunun sonucunda da 4 takım, adını yaz ayında gerçekleşecek turnuvaya yazdırmayı başaracak.



