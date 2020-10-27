Triatlon yarışlarının 3. etabı yapıldı

Oral-B’nin sponsorluğunda, ‘’Gücüne Güç Kat’’ mottosuyla Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışlarda, 18 ilde 580 sporcu mücadele etti.

Yarışlara katılan sporcular, pandemi nedeniyle, güvenlik kurallarına uygun bir şekilde kendi illerinde ter döktü. Her ilde katılan sporculara, yarışlar öncesinde, Oral-B bakım kitleri hediye edildi.

Oral-B Puanlı İstanbul Yarışı’nda milli triatlet Gültiğin Er, 3 Bin metre koşu etabında 9.19; 400 metre yüzme etabında 4.19’luk dereceleri sezonun en iyi performansına imza attı.

Oral-B Puanlı İzmir Yarışında ise bir başka milli triatlet Esra Nur Gökçek, 3 Bin metre koşu etabında 10 dakika kırkdört saniye ve 400 metre yüzme etabında da 4.41’lik dereceleriyle sezonun en iyisi oldu.



