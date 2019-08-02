Sporcuların iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edeceği ve Kartal’da gerçekleştirilecek organizasyonda 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 08.15’te Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Dereceye girenler için de saat 16.30’da ödül töreni gerçekleştirilecek.

Ardından 4 Ağustos 2019 Pazar günü ise saat 08.30’da yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak olup ödül töreni saat 15.45’te düzenlenecek.

Kartal’da yapılan spor faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Kartal Belediyesi olarak uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmamızdan ötürü gururluyuz. Kartallı vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz spor etkinlik ve eğitimleri ile olan yoğun etkileşimi bizleri çok memnun ediyor. Bu hizmetlerimizden almış olduğumuz olumlu tepkilerle, ilçemizde spor alanındaki faaliyetlerimize hız verdik ve bu yöndeki çalışmalarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu vesileyle 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Kartal Triatlon Balkan Şampiyonası’na tüm komşularımızı bekliyoruz.” dedi.

(Cyclist)