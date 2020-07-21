Trezeguet için gözler Aston Villa'da

Aston Villa bugün Arsenal ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Son 12 Premier Lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve ateş hattının tam ortasında kalan Villa’nın ligden düşüşü bugün Arsenal maçında kesinleşebilir.

21 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Trezeguet için gözler Aston Villa'da

Galatasaray’ın gözü de işte bu maçta olacak. Çünkü Aston Villa düşerse, Mısırlı yıldız Trezeguet takımdan ayrılacağını kulübüne kesin bir dille bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Hedef, yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralayıp satın alma opsiyonunu alabilmek. Aston Villa ligden düşerse, Galatasaray’ın eli güçlenecek ve kulüpler arasında görüşmeler başlayacak.

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