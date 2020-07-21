Galatasaray’ın gözü de işte bu maçta olacak. Çünkü Aston Villa düşerse, Mısırlı yıldız Trezeguet takımdan ayrılacağını kulübüne kesin bir dille bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Hedef, yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralayıp satın alma opsiyonunu alabilmek. Aston Villa ligden düşerse, Galatasaray’ın eli güçlenecek ve kulüpler arasında görüşmeler başlayacak.