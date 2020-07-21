Trezeguet için gözler Aston Villa'da
Aston Villa bugün Arsenal ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Son 12 Premier Lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve ateş hattının tam ortasında kalan Villa’nın ligden düşüşü bugün Arsenal maçında kesinleşebilir.
Galatasaray’ın gözü de işte bu maçta olacak. Çünkü Aston Villa düşerse, Mısırlı yıldız Trezeguet takımdan ayrılacağını kulübüne kesin bir dille bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Hedef, yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralayıp satın alma opsiyonunu alabilmek. Aston Villa ligden düşerse, Galatasaray’ın eli güçlenecek ve kulüpler arasında görüşmeler başlayacak.