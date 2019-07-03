Teknik direktörlük koltuğuna Muzaffer Bilazer'i getiren Erzurumspor, transfer bombasını patlattı. Erzurumspor, Adana Demirspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Mickael Pote'yi transfer ettiğini açıkladı.

Transferin gözdesi olan ve 1. Lig tarihinin en golcü yabancılarından olan Pote ile Bursaspor ve Akhisarspor'un yakından ilgilendiği biliniyordu.

2018-2019 sezonunda Adana Demir forması ile fileleri 16 kez havalandıran ve 2 de asist yapan Mickael Pote, 2017-2018 sezonunda 24 gol atarken, 2016-2017 sezonunda da 23 gol kaydetti. Türkiye kariyerine Adana Demir forması ile 63 gol sığdıran Pote'nin B.B Erzurumspor'un gol yollarındaki sorununa çözüm olacak isimlerden birisi olacağına inanılıyor.

Erzurumsporlu taraftarlar, kulübün resmi twitter hesabını etkileşim yağmuruna tuttu ve başkan Hüseyin Üneş'e övgü dolu sözler sarf etti.