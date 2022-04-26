İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in başarılı savunma oyuncusu Pau Torres, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City, Villarreal'in başarılı stoperi Pau Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea de devrede

Bir diğer İngiliz ekibi Chelsea de futbolcuyla yakından ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. İngiliz ekibi futbolcuyu takip etmeleri için gözlemcilerini görevlendirdi.

60 milyon Euro

Villarreal'in bu sezon gösterdiği başarılı performansın mimarları arasında yer alan Pau Torres'i kadrosuna katmak isteyen takımın ise ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir. İddialara göre İspanyol ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu transfer etmek için kulüplerin kasasından 55-60 milyon Euro gibi bir bedel çıkması gerekiyor.

Bu sezon Villarreal ile 40 maçta forma giyen 25 yaşındaki İspanyol futbolcu, 5 kez de gol atmayı başardı.



