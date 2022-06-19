Transferde sınıfta kaldık! Süper Lig zarar ediyor...

Transfer dönemi başladı, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına kolları sıvadı. Avrupa'da Erling Haaland, Manchester City'i tercih ederek sükse yarattı, Kylian Mbappe de PSG'de kalarak sürpriz yaptı. Sadio Mane, Bayern Münih'e imza attı, Robert Lewandowski de Barcelona yolunda...

TFF'den müjde (!)

Süper Lig'de ise Fenerbahçe , Trabzonspor ve Beşiktaş transfere hızlı bir giriş yaptı, Galatasaray sessiz kaldı, Anadolu'da da geçen sezonun flaş takımı Konyaspor 7 transferle zirveye çıktı. TFF de harcama limitlerinde sapma payını %40'a çıkarınca takımlarımızın elleri daha da rahatladı...

Son 5 yılda değiştik

Ancak son 10 yıla baktığımızda Süper Lig'in transfer karnesi sınıfta kaldı! Ligimiz, son 11 sezonun 7'sinde transfer dönemlerinde büyük zararlara uğradı, sadece 4 sezonda düşük bütçeli kârlar sağlandı. Son 5 sezona baktığımızda kağıt üstünde artıya (7 milyon 7 bin 977 Euro) geçsek de son 11 sezondaki tablo pek iç açıcı değil...

Yaklaşık 4 katı...

Az önce bahsettiğimiz artıya geçtiğimiz 4 sezonda hanemizde yazan rakam sadece 77 milyon 596 bin 683 Euro. Fakat geride kalan 7 sezondaki zararımız 304 milyon 17 bin 786 Euro... Yani son 11 yılda kulüplerimizin net zararı tam tamına 226 milyon 581 bin 177 Euro!

İşte sezon sezon

artılar ve eksiler!

2011-2012

95 milyon 255 bin Euro transfer geliri elde edildi

128 milyon 895 bin Euro transfere harcandı

NET: 33 MİLYON 640 BİN EURO ZARAR

2012-2013

49 milyon 419 bin Euro transfer geliri elde edildi

120 milyon 749 bin Euro transfere harcandı

NET: 71 MİLYON 330 BİN EURO ZARAR

2013-2014

40 milyon 332 bin Euro transfer geliri elde edildi

121 milyon 270 bin Euro transfere harcandı

NET: 80 MİLYON 938 BİN EURO ZARAR

2014-2015

47 milyon 233 bin Euro transfer geliri elde edildi

85 milyon 488 bin Euro transfere harcandı

NET: 38 MİLYON 255 BİN EURO ZARAR

2015-2016

127 milyon 125 bin 719 Euro transfer geliri elde edildi

107 milyon 840 bin 680 Euro transfere harcandı

NET: 19 MİLYON 285 BİN 39 EURO KÂR

2016-2017

62 milyon 75 bin Euro transfer geliri elde edildi

90 milyon 626 bin 470 Euro transfere harcandı

NET: 28 MİLYON 551 BİN 470 EURO ZARAR

2017-2018

133 milyon 562 bin 530 Euro transfer geliri elde edildi

129 milyon 985 bin 500 Euro transfere harcandı

NET: 3 MİLYON 577 BİN EURO KÂR

2018-2019

138 milyon 798 bin 338 Euro transfer geliri elde edildi

94 milyon 670 bin 500 Euro transfere harcandı

NET: 44 MİLYON 127 BİN 838 EURO KÂR

2019-2020

86 milyon 997 bin Euro transfer geliri elde edildi

76 milyon 390 bin 545 transfere harcandı

NET: 10 MİLYON 606 BİN 455 EURO KÂR

2020-2021

53 milyon 562 bin 144 Euro transfer geliri elde edildi

62 milyon 511 bin 275 Euro transfere harcandı

NET: 8 MİLYON 949 BİN 131 EURO ZARAR

2021-2022

46 milyon 395 bin 273 Euro transfer geliri elde edildi

88 milyon 749 bin 458 Euro transfere harcandı

NET: 42 MİLYON 354 BİN 185 EURO ZARAR

TOPLAM KÂR: 77 MİLYON 596 BİN 683 EURO

TOPLAM ZARAR: 304 MİLYON 17 BİN 786 EURO

NET: 226 MİLYON 581 BİN 177 EURO NET ZARAR

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli







