Transferde iki bomba birden! Robin van Persie ve Ryan Babel...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie ve Beşiktaş'ın devre arasında Fulham'a gönderdiği Ryan Babel hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avustralya'da yayım yapan The Sydney Morning Herald gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Avustralya Futbol Federasyonu FFA, iki yıldız ismi kendi liglerine kazandırmak için harekete geçti.

Ülke futbolunun marka değerini arttırabilmek adına yıldız isimlerin transferlerini fonlayan ve daha önce de bu yolla Keisuke Honda'yı Avustralya'ya getiren FFA'nın van Persie ve Babel'in yanı sıra Arjen Robben, Franck Ribery ve Antonio Valencia'yı da listesine aldığı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler