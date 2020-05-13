Transferde Fenerbahçe ile Genk arasında Mohammed Kudus yarışı

Corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hem teknik direktör hem de yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir Midtjylland forması giyen Mohammed Kudus ile ilgilendiği belirtiliyordu.

Belçika'dan VoetbalNieuws de oyuncu için Genk'in devreye girdiğini belirtirken Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Sezonda Nordsjaelland formasıyla 19 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kudus ile Lazio, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da ilgilendiği belirtildi.