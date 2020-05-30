Transferde Çağlar Söyüncü bombası!

İngiltere Premier Lig’de bu sezon Leicester City ile büyük bir çıkış yakalayan Çağlar Söyüncü’nün ismi son dönemde Avrupa’nın dev kulüpleri ile anılıyor.

Özellikle İngiltere’de Liverpool için 24 yaşındaki milli futbolcumuzla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool’un iki unutulmaz yıldızı John Barnes ve Emile Heskey arka arkaya yaptıkları açıklamalarla, Çağlar’ın kulüplerine gelmesi için çağrı yaptı.

Daily Express’e konuşan Heskey, “Çağlar Söyüncü bu sezon ciddi bir gelişim kaydetti. Savunmada güven veren bir duruşa sahip. Bir forvet olarak söyleyebilirim; forvetler için zorlayıcı tarzda bir stoper. Liverpool’da oynayabilecek düzeyde. Sadece Liverpool’da değil, dünyadaki her kulüpte oynar” dedi.

John Barnes da benzer şekilde Daily Express’e yaptığı yorumda; “Çağlar Söyüncü 24 yaşında ama Leicester City’de savunmanın lideri oldu. Sürekli gelişmeye devam ediyor. Leicester’ı ikna edebilirlerse, Liverpool onun için çok doğru bir adres olur” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Dubai kaynaklı medya kuruluşları da Fransa şampiyonu PSG’nin ciddi anlamda Çağlar Söyüncü’yü izlediğini vurguladı.

En değerlisi

Çağlar Söyüncü, BBC tarafından hazırlanan Premier Lig’de sezonun ilk 11’inde kendine yer buldu. Koronavirüse kadar geçen 29 haftalık süreç baz alınarak yapılan değerlendirmede Çağlar ve Liverpool’dan Van Dijk savunmanın merkezinde gösterildi. Çağlar Söyüncü, BBC’nin en iyi 11’ine giren ilk Türk futbolcu olmayı da başardı.

55 milyon euro

Avrupa’da şimdiden transfer piyasasında adı öne çıkan Çağlar Söyüncü için Leicester City’nin hamleleri de gelmeye başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Leicester City’nin 24 yaşındaki stoper için 55 milyon euronun altında bir bedeli kabul etmeyeceği kaydedildi. Olası transferde alt limit olarak bu bedelin şart koşulacağı aktarıldı. (Milliyet)