Transfer şampiyonu Barcelona!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, son olarak kadrosuna Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann’ı kattı. Katalan ekibi, 28 yaşındaki Fransız santrfor için 120 milyon Euro’luk (772 milyon TL) serbest kalma bedeli ödedi. Böylece Barça, bir rekorun altına imzasını attı. 2014 yılından bu yana transfere 971 milyon Euro’luk (6.3 milyar TL) ödeme yapan Barcelona, bu tarihten itibaren en çok harcama yapan takım oldu.

Alkışlar Real’e

Katalan ekibi, transfere yaptığı harcamalarla ön plana çıkan İngiliz ekibi Manchester City ve Fransız temsilcisi PSG’yi bile geride bıraktı. Ada temsilcisi, son 5 sene içerisinde transfere 896 milyon Euro (5.7 milyar TL) harcama yaparak listede ikinci sırada yer aldı. PSG ise 695 milyon Euro (4.5 milyar TL) ile 7. oldu.

Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid ise listede 8. sırada yer aldı. 5 senede bonservise 679 milyon Euro (4.3 milyar TL) ödeyen Eflatun-Beyazlılar, bu süre içerisinde büyük başarılara imza attı. Başkent temsilcisinin rakipleri transfere servet yatırdı ama hedefine bir türlü ulaşamadı. 4.3 milyar TL’nin neredeyse yarısını bu sezon harcayan Real ise 5 yılda 3 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.