İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Antonio Conte'yi göreve getirmesi sonrası transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Londra ekibinin gündeminde Juventus'tan Weston McKennie yer alıyor.

Antonio Conte sonrası İtalyan pazarından bir takviye planlayan Tottenham'ın Milan'dan Franck Kessie ve Inter'den Marcelo Brozovic ile ilgilendiği iddia edilmekte. Fakat İngiliz basınından Express'in iddiasına göre Tottenham'ın esas hedefi Juventus'tan Weston McKennie.

Torino ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha ile Tottenham'ın yanı sıra Everton ve West Ham gibi Premier Lig takımlarının da ilgilendikleri iddia edilmekte.