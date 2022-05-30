Geride kalan sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Adama Traore, bonservisinin bulunduğu Wolverhampton'a dönmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Traore'nin bu yaz takımdan ayrılması gündemde.

Mirror'ın haberine göre Tottenham, Adama Treore için devreye girmiş durumda. Tottenham, önümüzdeki yaz serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun transferini bu yaz bitirme çabasında.

Bu sezon Barcelona formasıyla LaLiga'da 11 maça çıkan Adama Traore, 2 asistlik skor katkısı sağladı.