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Transfer haberi: Tottenham, Adama Traore'nin peşinde

Kiralık sözleşmesinin sona ereceği Barcelona'dan Wolverhampton'a dönmeye hazırlanan Adama Traore için Tottenham'ın devrede olduğu belirtildi.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Tottenham, Adama Traore'nin peşinde

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Adama Traore, bonservisinin bulunduğu Wolverhampton'a dönmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Traore'nin bu yaz takımdan ayrılması gündemde. 

Mirror'ın haberine göre Tottenham, Adama Treore için devreye girmiş durumda. Tottenham, önümüzdeki yaz serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun transferini bu yaz bitirme çabasında. 

Bu sezon Barcelona formasıyla LaLiga'da 11 maça çıkan Adama Traore, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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