Transfer haberi: Raphinha, Neymar etkisiyle PSG yolunda

Barcelona'da sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile takımdan ayrılmaya hazırlanan Ousmane Dembele'nin yerine transfer edilmesi düşünülen Raphinha için PSG iddiası gündeme gelmiş durumda. Leeds'in yıldızının Neymar ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Fransız ekibine yakın olduğu belirtiliyor.

The Suns, Raphinha'nın Neymar'ı ziyaret adına Paris'e gitmesi sonrası PSG'ye daha yakın olduğunu belirtti. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Paskalya tatilinde Brezilya Millî Takımı'ndan arkadaşı Neymar'ın yanına gitti.

Raphinha, Paris tatilinde Neymar ile bir fotoğrafını paylaşırken PSG'nin 2-1'lik Marsilya galibiyetini de yerinde takip etti.