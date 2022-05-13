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Transfer haberi: Paul Pogba, Juventus'a dönmek istiyor

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Paul Pogba, eski takımı Juventus'a dönmek istiyor.

13 Mayıs 2022, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Paul Pogba, Juventus'a dönmek istiyor

Manchester United'da Paul Pogba, bitecek sözleşmesi ile sezon sona erdiğinde takımdan ayrılacak. İsmi birçok büyük kulüp ile geçen Fransız yıldızın eski takımı Juventus'a dönmek istediği belirtiliyor. 

Daily Mirror'ın haberine göre Pogba, Juventus'a transfer olmak isterken İtalyan ekibi de kendisine yılda 8 milyon sterlinlik bir teklif sundu 

Avrupa futbolunda kulüpler düzeyindeki yükselişini Juventus'ta kaydeden Fransız yıldız, 2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu. 

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