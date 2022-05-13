Manchester United'da Paul Pogba, bitecek sözleşmesi ile sezon sona erdiğinde takımdan ayrılacak. İsmi birçok büyük kulüp ile geçen Fransız yıldızın eski takımı Juventus'a dönmek istediği belirtiliyor.

Daily Mirror'ın haberine göre Pogba, Juventus'a transfer olmak isterken İtalyan ekibi de kendisine yılda 8 milyon sterlinlik bir teklif sundu

Avrupa futbolunda kulüpler düzeyindeki yükselişini Juventus'ta kaydeden Fransız yıldız, 2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.