Suudi Arabistan Kamu Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın transfer dönemini nasıl geçireceği merak konusuyken kulübün hedeflerine ilişkin söylentiler de artıyor. İlk etapta transferde büyük paralar harcamak istemediği aktarılan Newcastle için Premier Lig içinden bir iddia gündeme geldi. Newcastle'ın Watford'un yıldızı Ismaila Sarr ile ilgilendiği aktarıldı.

The Mirror'ın haberine göre Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak isteyen Newcastle, ara transfer döneminde Watford'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Performansıyla Watford'un yeniden Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 4 gol atmayı başardı.

Watford ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncu ile uzun bir süredir Liverpool'un da ilgilendiği iddia edilmekte.