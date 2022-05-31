Transfer haberi: Newcastle, Nabil Fekir için teklifini yapıyor

Geride kalan sezonun içinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, yeni sezona çok daha iddialı bir kadro ile girmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Newcastle'ın yaz transfer döneminin en etkin takımlarından biri olması bekleniyor.

İngiliz ekibi, uzun süredir gündeminde bulunan Nabil Fekir için harekete geçiyor. AS'ın haberine göre Newcastle, 28 yaşındaki oyunncu için Real Betis'e ilk teklifini sunacak. İspanyol ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Fekir için ilk etapta 30 milyon euro bir bonservis bedeli talep edilmesinin planlandığı ifade edilmekte.

Bu sezon Real Betis formasıyla toplam 47 maça çıkan Fransız yıldız; takımına 10 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.