Premier Lig'e iç sahada aldığı Brighton yenilgisiyle kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da transfer çalışmaları sürüyor. Sürpriz bir şekilde Bologna'dan Marko Arnautovic'i gündemine alan İngiliz devi, transferden kısa sürede vazgeçti.

Sky Sports'un haberine göre United, ilk etapta Bologna'ya 7.6 milyon Pound'luk bir bonservis önerisinde bulundu. Bu teklifin reddedilmesi sonrası United'ın Arnautovic için yeni bir öneride bulunması bekleniyordu ama öyle olmadı.

Manchester United, Arnautovic'ten farklı hedeflere yönelmeye karar verdi. 33 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis fiyatı, United tarafından ödemeye uygun görülmedi.